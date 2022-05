Obi-Wan Kenobi - John Williams prezentuje temat muzyczny bohatera. Porusza emocje?

fot. Lucasfilm

90-letni John Williams to legenda muzyki filmowej i wciąż aktywny kompozytor. Sam zgłosił się do serialu Obi-Wan Kenobi, bo mistrz Jedi jest jedyną ważną postacią z Oryginalnej Trylogii, dla której nie skomponował tematu muzycznego. Chciał to zmienić i przygotował coś specjalnego, co będzie przewijać się przez cały serial. Williams osobiście poprosił o tę szansę szefową Lucasfilmu, Kathleen Kennedy.

Obi-Wan Kenobi - temat muzyczny

Podczas Star Wars Celebraton 2022 legendarny mistrz sam dyrygował orkiestrą, która zaprezentowała fanom temat muzyczny z serialu. Poniżej dwa nagrania dziennikarzy z występu podczas panelu Lucasfilmu.

Oficjalnie za muzykę odpowiadać będzie Natalie Holt, znana z seriali Loki oraz Templariusze. Tym samym staje się ona również pierwszą kobietą, która tworzy muzykę do Gwiezdnych Wojen.

Obi-Wan Kenobi - premiera 27 maja 2022 roku w Disney+. W Polsce pierwsze cztery odcinki pojawią się 14 czerwca 2022 raz ze startem platformy Disney+. Ostatnie dwa będzie można obejrzeć w kolejne dwie środy.