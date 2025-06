fot. AMC

Stacja AMC jeszcze nie ogłosiła dokładnej daty premiery 3. sezonu spin-offu The Walking Dead, w którym do swoich ról powrócili Norman Reedus i Melissa McBride. Jednak wiadomo, że akcja przeniesie się z Londynu do Hiszpanii.

Kolejny teaser z The Walking Dead: Daryl Dixon. Jak bohaterowie trafią do Hiszpanii?

W sieci pojawił się kolejny teaser zapowiadający wydarzenia z nowej serii w serialu The Walking Dead: Daryl Dixon. Tym razem pokazano nową, groźnie wyglądającą grupę, która nosi na głowach rogate czaszki zwierząt. Ponownie dostaliśmy obrazki z grupy poruszającej się na motocyklach, która mija Daryla przeładowującego broń. Widzimy też pierwsze spotkanie Dixona i Carol z postacią graną przez Stephena Merchanta. Te wydarzenia rozgrywają się jeszcze w Londynie, ponieważ za jego plecami widzimy Big Bena oraz Pałac Westminsterski. Zapowiedź znajduje się na początku poniższej galerii.

The Walking Dead: Daryl Dixon - nowy teaser

The Walking Dead: Daryl Dixon z 4. sezonem?

W Internecie pojawiła się informacja, że rozpoczęły się prace na planie 4. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Tych doniesień nie potwierdził jeszcze żaden duży portal, ani stacja AMC. Natomiast Norman Reedus opublikował w swojej relacji na Instagramie wpis, w którym umieścił swoje zdjęcie, gdzie w tle znajduje się wejście do przyczepy z imieniem i nazwiskiem głównego bohatera serialu. Wymownie podpisał to: "Wracamy do tego. Dzień dobry". Fanom pozostało czekać na oficjalne potwierdzenie tych wieści, jeśli są one prawdziwe.

fot. AMC

The Walking Dead: Daryl Dixon - fabuła 3. sezonu

Trzeci sezon The Walking Dead: Daryl Dixon będzie podążał śladami Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy kontynuują podróż, aby w jakiś sposób powrócić do domu i do tych, których kochają. Gdy starają się odnaleźć drogę powrotną, coraz bardziej oddalają się od celu, podążając ścieżką, która prowadzi ich przez odległe krainy o ciągle zmieniających się i nieznanych warunkach, gdzie są świadkami różnych skutków apokalipsy szwendaczy.

W głównej obsadzie 3. sezonu są również Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. Ponadto w powracających rolach zobaczymy Candelę Saitta i Hugo Arbuésa.

Spin-offy The Walking Dead w polskim streamingu! 1. sezon Dead City już dostępny