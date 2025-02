materiały prasowe

Reklama

Colman Domingo zdradził, czego można się spodziewać po nadchodzącym filmie Stevena Spielberga o UFO, a także jak wypada on w porównaniu do wcześniejszych filmów science-fiction reżysera. Podczas rozmowy w podcaście Happy Sad Confused, Domingo został zapytany, jak nowe dzieło twórcy E.T., Bliskich spotkań trzeciego stopnia i Wojny Światów prezentuje się z jego poprzednimi produkcjami.

Myślę, że to coś nowego i innego. Ale powiem ci jedno, ma to w sobie tyle serca... Czuję, że to list miłosny do ludzkości. Steven współtworzył ten film, ale czuję, że włożył tu mnóstwo siebie.

Co wiemy o nowej produkcji Stevena Spielberga?

O fabule kolejnej produkcji Stevena Spielberga z roboczym tytułem The Dish, nie wiadomo prawie nic. Scenarzysta David Koepp jakiś czas temu wyjawił z kolei, że film będzie przypominał starsze dzieła reżysera, określając to nawet mianem "powrotu do korzeni".

W obsadzie tego tajnego projektu pojawią się Emily Blunt, Colin Firth, Eve Hewson, Josh O'Connor, Wyatt Russell i wspomniany Colman Domingo.

Premierę produkcji zaplanowano na 15 maja 2026 roku.