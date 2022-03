Obi-Wan Kenobi - kiedy zwiastun? Jest potencjalna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Kiedy zwiastun Obi-Wana Kenobiego? Według Jasona Warda z makingstarwars.net premiera może nastąpić 9 marca 2022 roku. Skontaktował się z nim informator, który na dowód pokazał mu zrzuty ekranu z trailera. Zdaniem dziennikarza to, co zobaczył nie jest czymś, co da się łatwo spreparować. Dlatego sądzi, że to, co zobaczył jest prawdziwe. Lucasfilm nie potwierdza, ani nie dementuje tej plotki. Nie jest to oficjalna informacja, więc traktujcie ją z dystansem. Być może Lucasfilm wcześniej ogłosił nadchodzący trailer.

Obi-Wan Kenobi - szkice

Historia rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z części IV Gwiezdnej Sagi. Według różnych przecieków fabuła nie będzie rozgrywać się tylko na Tatooine. Pisaliśmy w plotkach, że jedno wydarzenie rzuci Obi-Wana poza planetę. To ważna misja.

Główne role grają Ewan McGregor i Hayden Christensen. W obsadzie są takżesadzie to Kumail Nanjiani, Sung Kang, Rupert Friend, Indira Varma, Moses Ingram, O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell i Benny Safdie. Reżyserką i twórczynią serialu jest Deborah Chow, znana z najlepszych odcinków The Mandalorian.

Obi-Wan Kenobi - premiera 25 maja 2022 roku w Disney+.