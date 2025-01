Jaki jest najlepszy film z trylogii Władcy Pierścieni? Peter Jackson wskazał swój ulubiony

fot. materiały prasowe

Świat Tolkiena nadal ma się dobrze za sprawą chętnie oglądanego serialu, a także wiecznie żywych w świadomości widza filmów Petera Jacksona sprzed paru dekad. Zapowiedziano też powstanie kolejnych aktorskich filmów, w tym Hunt for Gollum, w którym ma powrócić kilka znajomych twarzy z oryginalnej trylogii.

Każdy kto obejrzał Władcę Pierścieni na pewno miałby trudny orzech do zgryzienia gdyby zapytać go o wybranie swojej ulubionej części. A takie właśnie pytanie zadano samemu Peterowi Jacksonowi, który do tej pory odmawiał udzielania odpowiedzi. Tym razem jednak wybrał faworyta. Kto się nim okazał?

Władcę Pierścieni: Dwie wieże Nie potrafię oglądać swoich filmów. Może któregoś dnia się przełamię. Im więcej mija czasu tym bardziej lubię to robić, więc może je kiedyś jeszcze powtórzę. - powiedział Jackson w wywiadzie dla Letterboxd, wybierając za ulubiony film. Szybko też dodał następne słowa. - Ale jak zobaczę je ponownie, to mogę wybrać coś kompletnie innego!

