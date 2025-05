„Nigdy więcej nie nakręcą takiego filmu”. Kaskader zachwycony Odyseją Nolana

materiały prasowe

James Newman pracuje jako kaskader na planie Odysei. W podcaście Action for Everyone opowiedział o kulisach widowiska. Jego zdaniem Christopher Nolan miał ciekawy pomysł na zdjęcia: szukał lokalizacji, w których nikt wcześniej nie kręcił. To sprawiło, że obsada i ekipa musiały często odbyć epickie podróże, by dostać się w mniej znane miejsca. Było to tak ogromne przedsięwzięcie, że według Newmana żaden film nie będzie już tak nakręcony.

Kaskader zachwycony Odyseją Nolana

„Nigdy więcej nie nakręcą takiego filmu. Myślę, że to będzie najbardziej epickie widowisko, jakie kiedykolwiek powstało – Nolan w swojej szczytowej formie” – zapowiada kaskader.

Newman relacjonuje, że zdjęcie do Odysei były kręcone w całej Europie, ponieważ wielka podróż Odyseusza trwała latami. Gdy znaleziono lokacje i przedstawiano je Christopherowi Nolanowi, pierwszym pytaniem reżysera było, czy ktoś wcześniej w nich kręcił. Szukał „nietkniętych” lokalizacji.

Chce być pierwszą osobą, która tego dokona, chce poczuć, że nikt wcześniej nawet nie postawił stopy w tym miejscu. Każda nowa lokalizacja to wędrówka. Tam jest zamek, a tam coś, co chyba jest domem Odyseusza, ale znajduje się na wzgórzu, więc dotarcie na miejsce oznacza dwa kilometry marszu pod górę.

Odyseja: pierwsze zdjęcia z planu

