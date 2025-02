Tom Cruise pokazał szalone wideo. Samolot leci do góry nogami, a on na nim wisi!

Fot. Materiały prasowe

Wideo opublikowane przez Toma Cruise'a trwa zaledwie 13 sekund, a może wywołać zawroty głowy. Jest to ujęcie z planu Mission: Impossible – The Final Reckoning, nagrane telefonem przez reżysera Christophera McQuarriego. Widzimy więc sytuację z helikoptera lecącego obok dwupłatowca, na którym są zamontowane kamery. Samolot leci do góry nogami, a Tom Cruise na nim wisi i najwyraźniej stara się walczyć z pilotem.

Mission: Impossible 8 – wideo z planu

Prawdopodobnie najbardziej zdumiewające 13 sekund, jakie obejrzycie w 2025 roku.

Mission: Impossible 8 – obsada

W obsadzie znajdą się: Tom Cruise, Esai Morales, Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga, Marcin Dorociński, Indira Varma, Hannah Waddingham, Janet McTeer, Holt McCallany, Katy O’Brian, Nick Offerman oraz Tramell Tillman. Po przerwie do serii wraca także Angela Bassett.

Christopher McQuarrie, reżyser czterech części serii, ponownie stanął za kamerą, realizując scenariusz współtworzony przez Bruce’a Gellera i Erikiem Jendresenem.

Mission: Impossible 8 – premiera 23 maja 2025 roku w kinach.