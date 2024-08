Oficjalny crossover Marvela i Obcego. Avengersi kontra Ksenomorfy

Fot. Marvel/comicbookmovie.com/

Reklama

Marvel Comics pokazało pierwsze spojrzenie na limitowaną serię Aliens vs. Avengers od Jonathana Hickmana i Esada Ribica, w której jedna z najpopularniejszych superbohaterskich drużyn, jakie kiedykolwiek powstały, zmierzy się z potworami z franczyzy Obcy. To crossover, na który czekało wielu fanów.

Limitowana seria Aliens vs. Avengers będzie składać się z czterech części. Akcja rozgrywa się na nowej osi czasu, w dalekiej przyszłości, w której mamy do czynienia ze starszymi i o wiele bardziej brutalnymi wersjami postaci Marvela. Z opisu fabuły dowiadujemy się, że gdy ksenomorfy docierają na Ziemię, dochodzi do walki między nimi a nadludźmi.

Na poniższych grafikach widać ksenomorfy atakujące przyszłą wersję Marvel Universe. Z najeźdźcami walczą między innymi Czarna Pantera i Spider-Man, ale to Hulk będzie musiał zmierzyć się z najpotężniejszym kosmitą, jaki prawdopodobnie istnieje we franczyzie Obcego.

ALIENS VS. AVENGERS #1