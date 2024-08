Wideo zza kulis Obcy: Romulus. Komu potrzebne CGI z TAKIMI efektami praktycznymi?

fot. 20th Century Studios

Reklama

Pojawił się nowy materiał wideo, promujący film Obcy: Romulus. Pokazuje kulisy powstawania efektów praktycznych i charakteryzacji, dzięki którym stworzono przerażające potwory, scenografię i Ksenomorfy. Na filmie, który trwa dwanaście minut, gwiazda widowiska Cailee Spaeny zdradza, jak bardzo kontakt z takimi fizycznymi rekwizytami pomaga w grze aktorskiej i pozwala wczuć się w klimat widowiska:

Taka scenografia naprawdę pomaga w grze aktorskiej, ponieważ reagujesz na to, co rzeczywiście masz przed oczami. A te rekwizyty i tła są naprawdę niesamowite, ogromne i pozwalają wczuć się w ten świat. Każdy plan zdjęciowy robił wrażenie. To błogosławieństwo, mieć szansę kręcić filmy w takiej scenografii, a jednocześnie kręcić sceny chronologicznie, ponieważ wykonuje to za ciebie kawał roboty.

Podczas tworzenie filmu Obcy: Romulus, zamiast polegać tylko na CGI, użyto efektów praktycznych. Nie da się ukryć, że "prawdziwe" potwory, widoczne na wideo, naprawdę robią wrażenie. Szczególnie w kontekście tego, jak bardzo w ostatnim czasie widzowie krytykują CGI, często wyglądające tanio nawet w przypadku wysokobudżetowych blockbusterów.

Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się do kina na film Obcy: Romulus. Czekamy na wasze komentarze!

Zobacz także:

Najlepsze filmy science fiction w historii [RANKING]