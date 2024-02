Optoma UHZ55 – inteligentny projektor dla graczy i kinomaniaków

fot. Optoma

Urządzenie mogące wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K UHD wyposażono w funkcję kontroli za pomocą asystenta głosowego Alexa i wbudowany odtwarzacz multimedialny. Ponadto na projektorze można zainstalować aplikacje takie jak YouTube czy Spotify, korzystając z wewnętrznego sklepu z oprogramowaniem.

Dla miłośników filmu...

Projektor UHZ55 to rozwiązanie dla wszystkich chcących odtworzyć kinową atmosferę we własnym domu. Model firmy Optoma umożliwia wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) o przekątnej nawet 300 cali. Urządzenie jest zgodne ze standardem Rec. 709, co zapewnia niezwykle dokładne odwzorowanie kolorów, oraz kompatybilne z HDR i HLG.

Zaawansowana technologia laserowa, w którą wyposażono projektor UHZ55, sprawia, że obraz jest jasny (3000 lumenów) i wyrazisty, nawet przy zapalonym świetle. Specjalnie z myślą o kinomanach urządzenie obsługuje tryb wyświetlania filmów z szybkością 24 klatek na sekundę – aby oglądany tytuł wyglądał tak, jak chciałby tego jego reżyser.

… i dla graczy

Nowy, ulepszony tryb gry w UHZ55 zmniejsza opóźnienie wejściowe do zaledwie 4,2 ms, zapewniając graczowi błyskawiczny czas reakcji. Projektor może wyświetlać ultrapłynny obraz nawet w 240 klatkach na sekundę w rozdzielczości 1080p lub 60 klatkach w 4K. Trzy złącza HDMI, w tym jedno eARC, pozwalają na jednoczesne podłączenie nawet kilku różnych urządzeń, w tym konsol do gier.

Optoma UHZ55

Multimedia bez kabli

Dzięki aplikacji Creative Cast możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie treści z urządzeń z systemami Android, iOS, Windows i MacOS i wyświetlanie ich za pomocą UHZ55. Po połączeniu projektora z internetem można także zainstalować na nim aplikacje do streamowania wideo i muzyki, takie jak YouTube i Spotify. Urządzenie wyposażono też w odtwarzacz multimedialny, dzięki któremu na wielkim ekranie zobaczymy zdjęcia, filmy i dokumenty z dysków i pamięci USB.

UHZ55 ma wbudowane głośniki, jednak model ten posiada także certyfikat WiSA gwarantujący kompatybilność projektora z innymi urządzeniami wspierającymi ten standard bezprzewodowego przesyłania i odbierania dźwięku o bardzo wysokiej jakości i bez opóźnień.

Funkcjami projektora można sterować także przy użyciu asystentów głosowych Alexa i Asystent Google po zainstalowaniu aplikacji Optoma Connect.

Optoma zdecydowanym liderem polskiego rynku

Rodzimi miłośnicy kina domowego najczęściej wybierają projektory Optoma. Z danych PMA Research wynika, że marka ma aż 53% udziału w sprzedaży tej kategorii urządzeń lampowych (zarówno LCD i DLP) w Polsce.

W 2023 roku odnotowaliśmy w Polsce ponad dwukrotny wzrost ilościowej sprzedaży projektorów laserowych w stosunku do roku 2021. To urządzenia przyjazne dla użytkownika, działające nawet sześć razy dłużej niż projektory lampowe. Dzięki technologii laserowej wyświetlane kolory nie ulegają degradacji, a obraz pojawia się od razu po uruchomieniu urządzenia. To również produkty stworzone z myślą o naszej planecie – nie zawierają tak niebezpiecznej dla środowiska rtęci, są energooszczędne, a ich kompaktowe rozmiary ograniczają koszty logistyczne, a tym samym ślad węglowy

Innowacje w produktach Optoma nie ograniczają się jednak wyłącznie do tego, co widać po włączeniu projektora. Urządzenia tego producenta wykorzystujące laser zużywają o 47% mniej energii niż projektory lampowe. Do tego mogą bezawaryjnie działać przez nawet 30 000 godzin – w praktyce oznacza to, że jeśli sprzęt pracuje nieprzerwanie nawet przez 8 godzin każdego dnia, to projektor bez trudu posłuży przez ponad dekadę.

Cena i dostępność

Projektor Optoma UHZ55 jest już dostępny w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją producenta oraz pięcioletnią (lub 12 000 godzin) na źródło światła. Sugerowana cena detaliczna omawianego modelu wynosi 8999 PLN.

Specyfikacja techniczna:

Model Optoma UHZ55 Rozdzielczość 4K UHD @ 60 Hz / 1080p Full HD @ 240 Hz Natywny format obrazu 16:9 Jasność lampy 3000 lumenów Kontrast 2 500 000:1 Rozmiar ekranu (przekątna) 34 – 302 cale (87 cm – 768 cm) Współczynnik projekcji 1,21:1 – 1,59:1 Odległość wyświetlania 0,47 – 0,74 m Źródło światła Laser Żywotność lasera 30 000 godzin Technologia obrazu DLP Korekcja wyświetlania Automatyczna, pionowa korekcja trapezowa Głośność pracy 27 dB (typowo) Głośniki 2 x 10 W Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Porty wyjścia 1 x audio 3,5 mm, 1 x S/PDIF Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync Dodatkowe funkcje Kompatybilność 3D (3D DLP), zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem Zużycie energii minimalne / maksymalne) 175 W / 230 W Wymiary 337 x 265 x 119,3 mm Waga 4,8 kg EAN 5055387668416