Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - Fani odczytali tajną wiadomość. Jaki sekret ukrywa zwiastun?

Zwiastun filmu Fantastyczna 4: Pierwsze Kroki pobił wszelkie rekordy oglądalności, ale oprócz ekscytacji nową produkcją, fani wydobyli z wideo coś jeszcze. Niektórzy z nich zdołali wychwycić powtarzający się dźwięk sygnału ukryty w ścieżce dźwiękowej Michaela Giacchino.

Według użytkownika Reddita o nicku whatnowayimpossible, dźwięk ten był wiadomością w kodzie Morse'a, a jego treścią było słowo: RADIATION (promieniowanie). Choć na pierwszy rzut oka nie wydaje się to szczególnie istotne dla fabuły, pojawiły się spekulacje, że może to być sygnał ostrzegawczy wysłany na Ziemię – taki, którego zespół nie odebrał przed wyruszeniem w swoją fatalną misję kosmiczną. W komiksach Pierwsza Rodzina Marvela zdobyła swoje supermoce po wystawieniu się na działanie promieni kosmicznych. Nie wiadomo, jak wiernie nadchodzący reboot będzie trzymał się tego wątku, ale wiemy, że coś wydarzy się z załogą podczas startu.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - co ukrywa zwiastun? Szalona teoria o Galactusie, multiwersum, Malkovich

Jakie wyniki osiągnął zwiastun filmu Fantastyczna Czwórka: Pierwsze Kroki?

Zwiastun filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki dotarł do 202 milionów widzów w ciągu pierwszych 24 godzin we wszystkich mediach. Jest to jeden z najlepszych wyników dla zwiastuna Marvel Studios w ostatnim czasie – ustępując jedynie rekordowemu Deadpool & Wolverine.