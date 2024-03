Gdyby nie Buffy: Postrach wampirów, nie byłoby popularnego Pedro Pascala. "Miałem mniej niż 7 dolarów na koncie"

materiały prasowe

Pedro Pascal to jeden z aktorów kształtujących dzisiejszy krajobraz Hollywood. Niektórym się to podoba, innym mniej, ale aktor pojawia się absolutnie wszędzie i nie spada poniżej pewnego poziomu, zawsze wspomagając się wysoką charyzmą. Popularności nabrał po Grze o tron, a później brał udział w takich produkcjach jak Narcos, Kingsman: Złoty krąg, Mandalorianin czy The Last of Us, które otrzymało wiele prestiżowych nagród Emmy. Na horyzoncie już czeka na niego Fantastyczna czwórka oraz Gladiator 2, ale aktor postanowił wrócić do swoich początków, które były niełatwe.

Pascal wziął w przeszłości udział w premierowym odcinku 4. sezonu serialu Buffy: Postrach wampirów, gdzie wcielił się w studenta, którego szybko zamieniono w wampira. Okazuje się, że ta rola uratowała go od bezdomności.

Moje wejście do Hollywood potrwało 15 lat. Miałem mniej niż 7 dolarów na koncie bankowym. To wtedy przyszła zapłata za Buffy: Postrach wampirów, która mnie uratowała i sprawiła, że zostałem w Hollywood i nie straciłem nadziei.

Buffy: Postrach wampirów - opis fabuły

16-letnia Buffy została „wybrana”. Jej przeznaczeniem jest zabijanie wampirów. Po przeprowadzce do małego, kalifornijskiego miasteczka Sunnydale chce rozpocząć nowe życie. Kłopot w tym że Sunnydale leży na tzw. Wrotach Piekieł, przez które prowadzi droga do i z mrocznego świata potworów. W nowej szkole poznaje ekscentrycznego bibliotekarza Gilesa, którego zadaniem jest jej wyszkolenie i przygotowanie do walki ze złem. W misji pomagają Buffy przyjaciele - Willow, Xander i zakochany w niej „wampir z duszą” - Anioł.