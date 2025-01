Marvel szykuje bombę w Avengers: Doomsday. To tu mają wrócić dwie uwielbiane postacie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak zdążyliście już zauważyć, nie ma właściwie dnia, by do sieci nie trafiały kolejne spekulacje na temat postaci, które mamy zobaczyć w Avengers: Doomsday. Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że to właśnie w tej produkcji do MCU może powrócić Gwyneth Paltrow w roli Pepper Potts aka Rescue. Teraz natomiast docierają do nas pogłoski o jeszcze większych planach Marvela - w Doomsday najprawdopodobniej pojawią się Deadpool i Wolverine!

O takim obrocie spraw donosi jeden z najbardziej cenionych scooperów, Daniel Richtman. Jego rewelacje mogą być o tyle zaskakujące, że wielki powrót Pyskatego Najemnika i Logana zapowiadano jak do tej pory na film Secret Wars z 2027 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że Marvel będzie chciał już wcześniej skorzystać z popularności obu postaci, które porwały tłumy zeszłoroczną produkcją MCU.

Warto dodać, że w ostatnim czasie pojawiło się kilka informacji, iż w Avengers: Doomsday istotną rolę odegra macierzysty świat Deadpoola, Ziemia-10005, która w ramach znanej z komiksów inkursji miałaby zdarzyć się z podstawowym uniwersum Marvela, Ziemią-616. To właśnie to zdarzenie może doprowadzić do hipotetycznego starcia X-Menów z Avengersami.

Film Avengers: Doomsday trafi na ekrany kin 1 maja 2026 roku.