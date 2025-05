Z The Last of Us Part II do Intergalactic: The Heretic Prophet. Tego aktora usłyszymy w grze

Sony

Stephen A. Chang, aktor, który w grze The Last of Us Part II wcielił się w postać Jessego, ponownie nawiązał współpracę ze studiem Naughty Dog. Rozpoczął już nagrania do ich najnowszego projektu – Intergalactic: The Heretic Prophet. O tym fakcie poinformował fanów podczas wywiadu dla portalu Dexerto.

Chang nie puścił pary z ust, o czym będzie Intergalactic: The Heretic Prophet, ani też w kogo dokładnie się wcieli. Wyjaśnił natomiast, dlaczego tak niewiele szczegółów fabularnych gier Naughty Dog trafia do opinii publicznej.

Jak przekazał, studio udostępnia aktorom jedynie te fragmenty scenariusza, które są niezbędne do odegrania ich ról. Tak było w przypadku The Last of Us Part II i tak jest również teraz. W efekcie żaden z aktorów nie ma pełnej wiedzy na temat fabuły gry, co – jego zdaniem – skutecznie minimalizuje ryzyko przecieków.

Intergalactic: The Heretic Prophet zostało zapowiedziane stosunkowo niedawno i wciąż wiadomo o nim niewiele. Niemniej, patrząc na projekt przez pryzmat dotychczasowych dokonań studia, oczekiwania wobec niego są bardzo wysokie.