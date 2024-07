Pełny zwiastun filmu Lee. Na własne oczy. Kate Winslet na froncie II wojny światowej

fot. materiały prasowe

Film Lee. Na własne oczy miał premierę we wrześniu 2023 roku na festiwalu w Toronto, a teraz równy rok później trafi na ekrany w wielu krajach świata, w tym w Polsce. Projekt oparty jest na faktach opisanych w książce The Lives of Lee Miller autorstwa Antony’ego Penrose’a. W niej omówił on niezwykłe poświęcenie tytułowej bohaterki, której celem było ukazanie dramatycznych wydarzeń podczas II wojny światowej. Teraz mamy pełny zwiastun i możemy zobaczyć, czego się spodziewać.

Lee. Na własne oczy - zwiastun

Lee. Na własne oczy - opis fabuły

Jest rok 1938. Lee Miller, wzięta modelka i muza artystów, próbuje swych sił jako fotografka. W świecie zdominowanym przez mężczyzn codziennie musi udowadniać swoją wartość. Nie chce zajmować się jedynie modą i fotografowaniem pięknych wnętrz. Ma wielki talent do wydobywania w obrazach prawdy o ludzkim życiu, do nawiązywania niezwykłego porozumienia z bohaterami swoich fotografii, szczególnie kobietami. Gdy Europa pogrąża się w koszmarze II wojny światowej, Miller nie chce oglądać jej z bezpiecznej odległości. Wyrusza na front, by jako korespondentka wojenna brytyjskiego „Vogue’a” pokazać światu tragiczną prawdę o ludzkim wymiarze wojny. Jako jedna z pierwszych fotografów widzi z bliska poświęcenie żołnierzy, cierpienie cywilów i koszmar niemieckich obozów koncentracyjnych.

W obsadzie są Kate Winslet, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Andy Samberg, Noémie Merlant, Josh O'Connor, Alexander Skarsgård, Arinzé Kene, Vincent Colombe, Patrick Mille, Samuel Barnett, Zita Hanrot oraz James Murray. Film wyreżyserowała Ellen Kuras (Ozark, Legion). Scenariusz napisały Liz Hannah, John Collee oraz Marion Hume. Za zdjęcia odpowiada Paweł Edelman, który w stylistyce II wojny światowej pracował m.in. przy Pianiście.

Lee. Na własne oczy - premiera w polskich kinach odbędzie się 13 września.