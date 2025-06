Punisher dostanie odcinek specjalny w Disney+. Na tym ma skupić się fabuła

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Już od jakiegoś czasu wiemy, że w przyszłym roku, najprawdopodobniej po premierze 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie, na Disney+ zadebiutuje kolejny odcinek specjalny MCU, którego centralną postacią będzie Punisher. Choć jak do tej pory niewiele wiedzieliśmy o projekcie, ten stan rzeczy właśnie uległ zmianie, rzucając nowe światło na samą fabułę.

Serwis Nexus Point News raportuje, że zdjęcia do rzeczonego odcinka specjalnego mają rozpocząć się w Nowym Jorku w połowie lipca i potrwać do pierwszego tygodnia sierpnia. Tym samym wcielający się w rolę Punishera Jon Bernthal będzie mógł przejść bezpośrednio z planu 2. sezonu Odrodzenia do prac nad kolejnym projektem.

Sama fabuła ma skupić się na ucieczce Franka Castle'a z więzienia, w którym przetrzymuje go Wilson Fisk. Nexus Point News potwierdza wcześniejsze doniesienia, według których Marvel prowadzi (bądź prowadził) casting do roli powiązanej ze światem przestępczym, tajemniczej antagonistki; nie jest wykluczone, że chodzi tu o znaną z komiksów Ma Gnucci.

Przypomnijmy, że scenariusz do odcinka specjalnego napisali wspólnie Bernthal i Marcus Green - ten drugi będzie także reżyserem.

