Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - nadchodzący serial rozwinie wątki znane z powieści. Autor książek potwierdza

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy to nadchodzący serial od Disney+, który reżyseruje James Bobin. Zaangażowany w prace nad serią Rick Riordan, autor powieści, zapewnia że ta produkcja pozwoli rozwinąć niektóre wątki czy relacje między bohaterami oraz odpowie na pytania, które od zawsze mogły trapić fanów.

Jeśli chodzi o fabułę, trzymaliśmy się jej bardzo mocno. Powiem jednak co wydało mi się naprawdę fascynujące. Mogliśmy spojrzeć na historię, którą napisałem w 2005 roku, i powiedzieć: „Co chciałbym wtedy zrobić? Jakie tło możemy stworzyć dla ludzi, którzy znają historię od początku do końca, ale wciąż mają pytania typu: „Jak Sally poznała Posejdona?” lub „Jakie były doświadczenia Percy’ego w szkole, zanim zobaczyliśmy go w pierwszym rozdziale? Byliśmy w stanie zgłębić temat i uszczegółowić historię tych postaci oraz chemię między nimi w sposób całkowicie wierny [książce], ale, mimo wszystko, nowy - tłumaczył Rick Riordan.

Co do aktualizacji historii 20 lat później, ważne było, że spojrzałem na serial ponownie świeżym okiem i upewniłem się, że historia przemawia do wszystkich dzieci i że każdy może spojrzeć na ten serial i zobaczyć siebie - dodał.

Percy Jackson i bogowie olimpijscy - zaangażowanie autora powieści

W przypadku filmów o Percym Jacksonie, autor powieści, Rick Riordan, miał ograniczony udział w ich tworzeniu. Fani książkowej serii nie kryli niezadowolenia w związku z odejściem od oryginalnej historii, zatem rozpoczynając prace nad serialową wersją skupiono się na dokładności i jak najlepszym odtworzeniu zdarzeń znanych z powieści.

W jednym z wywiadów Riordan ujawnił, że wystąpił w serialu w roli gościnnej, w dodatku on i jego partnerka Rebecca są również producentami wykonawczymi. Pisarz był także obecny podczas prac nad scenariuszem.

Serial Percy Jackson i bogowie olimpijscy zadebiutuje dwoma pierwszymi odcinkami 30 grudnia na Disney+.

