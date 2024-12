Czy Jim Carrey naprawdę zamierza przejść na emeryturę? Aktor wyjaśnia

fot. Paramount

Jim Carrey po premierze Sonica 2 ujawnił, że zamierza zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Dlatego fani byli miło zaskoczeni, gdy mimo to niecałe dwa lata później wrócił do roli Dr Robotnika w 3. części serii. Co w związku z tym tak naprawdę oznacza "emerytura" gwiazdora?

Czy Jim Carrey naprawdę zamierza przejść na emeryturę?

Carrey spotkał się z portalem ComicBook przed premierą filmu Sonic 3. Wyjaśnił, co miał na myśli, gdy w 2022 roku powiedział, że chciałby przejść na emeryturę.

Nie można być pewnym w tych kwestiach. Powiedziałem, że chciałbym przejść na emeryturę, ale myślę, że chodziło mi bardziej o odpoczynek. Jak tylko na twojej drodze pojawiają się dobry pomysł albo grupa ludzi, z którymi lubisz pracować, zwykle zmieniasz zdanie.

Ze słów Carreya wynika, że choć naprawdę zamierza odpocząć od aktorstwa, to będzie to przerwa, a nie prawdziwa emerytura. Wciąż pozostawia sobie otwartą furtkę na projekty, które mogą go zainteresować w przyszłości.