Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Rick Riordan chwali adaptację. Zadowoli fanów?

Fot. Disney+

Od czerwca trwają prace nad nowością od Disney+, czyli serialem Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Twórcy wypuścili już kilka oficjalnych zdjęć, wiele zapowiedzi w różnych wywiadach, a nawet ożywili wydarzenie D23 Expo prezentacją krótkiego zwiastuna. Teraz Rick Riordan zabrał głos w sprawie nowego tworu, przekonując, że jest to "adaptacja, na którą wszyscy czekają".

Rick Riordan - wypowiedź

Chociaż trochę potrwa, zanim zagłębimy się w ekranową fabułę serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, Riordan daje już teraz gwarancję, że produkcja wynagrodzi czas oczekiwania.

Myślę, że to jest to, na co fani czekali. Wspaniale, że mogę w końcu powiedzieć wszystkim czytelnikom, że to jest to. To jest adaptacja, którą chcieliście i na którą czekaliście.

Serial ma odpowiedzieć na najbardziej nurtujące kwestie, a nawet dołożyć wiele nowości.

Książka została napisana dla mojego syna jako bajka na dobranoc 20 lat temu. Wymagało to trochę podrasowania i przemyślenia. Wszystkie pytania, które moi fani zadawali mi przez lata: "Dlaczego tak jest? Dlaczego ta osoba postępuje w ten sposób?" To są rzeczy, które mogę umieścić w tej wersji i myślę, że fani znajdą nowe kwestie, których się nie spodziewali, co również jest ekscytujące.

Pisarz odniósł się również do technologii efektów wizualnych na planie, a więc współpracy z Industrial Light & Magic. Oferta firmy podnieść ma poziom realizowanego projektu.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - planowana premiera w 2024 roku na platformie Disney+.