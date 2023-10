Phyllis Coates nie żyje. To ona jako pierwsza zagrała w telewizji Lois Lane

materiały prasowe

Jak donosi serwis Hollywood Reporter, nie żyje Phyllis Coates. To ona jako pierwsza zagrała w produkcji telewizyjnej Lois Lane - doszło do tego w emitowanym w latach 1952-1958 serialu Adventures of Superman. Istotne jest to, że Coates odeszła po 1. sezonie, po którym zastąpiła ją Noel Neill; ta ostatnia pod koniec lat 40. także wcielała się w reporterkę Daily Planet w krótkometrażowych filmach studia Columbia Pictures.

Jeszcze wcześniej, w 1951 roku, Coates sportretowała Lois Lane w pierwszym pełnometrażowym filmie o Człowieku ze Stali, Superman i Ludzie krety. Aktorka po latach tak wspominała okres prac nad produkcjami o superbohaterze:

Niemal wysadzono nas w powietrze, pobito, wrzucono w środek eksplozji i wykorzystano. Pewnie dlatego, że byliśmy młodzi i głupi, ale znosiliśmy wiele rzeczy.

Kobieta pojawiła się także w wielu innych filmach i serialach, w tym w kultowym dziś Pogromie Frankensteina z 1957 roku.

Phyllis Coates w środę zmarła w swoim domu z przyczyn naturalnych. Miała 96 lat.