Piękna Gal Gadot ma urodziny. Kariera na zdjęciach

Gal Gadot to obecnie jedna z najpopularniejszych aktorek na świecie, która swoimi rolami oraz sposobem bycia zjednuje sobie fanów na całym świecie. Wielu twierdzi, że nie było lepszej aktorki do roli Wonder Woman, która w życiu prywatnym tak bardzo utożsamiałaby się z graną superbohaterką. Wiele akcji charytatywnych oraz zwykła ludzka serdeczność to coś, co sprawia, że Gadot jest postacią, wzbudzającą pozytywne emocje. Jako że miałem okazję ją poznać, mogę dodać, że na żywo sprawia wrażenie osoby otwartej i ciepłej.

Pamiętam sytuację z uroczystej premiery Batman v Superman w Londynie. Koniec marca, zimno, wszyscy w kurtkach, a Gal w wieczorowej sukni na czerwonym dywanie podpisuje autografy i robi zdjęcia z fanami. Choć wszyscy z ekipy grzali się już na sali, ona wyraźnie chciała poświęcić czas wszystkim, którzy tam wówczas stali, pomimo chłodu marcowego wieczoru. Dopiero gdy obeszła cały czerwony dywan, poszła do sali kinowej.

Gal Gadot nigdy nie chciała zostać aktorką. Zaczynała jako modelka (w 2004 roku została miss Izraela), a także służyła dwa lata w izraelskiej armii. W wywiadach wspominała, że było to dla niej idealne przygotowanie do pracy w Hollywood, a trening fizyczny był tak intensywny, że przygotowania do roli Wonder Woman (pół roku ćwiczeń) to nic. Opowiadała, że dzięki doświadczeniu z armii dostała rolę w Szybkich i wściekłych.

A zaczęła przypadkiem - dyrektor castingowa 007 Quantum of Solace widziała ją w roli dziewczyny Bonda, więc zaprosiła ją na przesłuchanie w Izraelu. Poszła na nie, choć początkowo nie była zainteresowana. Powiedziała wprost: nie jestem aktorka. Chcę być uczciwa wobec was. Najbardziej stresowało ją mówienie po angielsku. Potem ta sama dyrektor castingowa załatwiła jej rolę w Szybkich i wściekłych, a w tych filmach zauważył ją Zack Snyder. Reszta to historia...

Gal Gadot - kariera na zdjęciach