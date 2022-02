Pies - poruszająca komedia o przyjaźni z czworonogiem już na ekranach kin

fot. materiały prasowe

Pies to wyjątkowy projekt, bo opowiada o relacji byłego komandosa z wojskowym psem po przejściach. Czasem będzie zabawnie, czasem poruszająco. Krytycy nie mają wątpliwości, że to kawał dobrego kina. Ma on w tym momencie 83% pozytywnych recenzji. Channing Tatum gra główną rolę i jest współreżyserem razem ze swoim długoletnim przyjacielem, Reidem Carolinem.

Pies - o czym jest film?

Były Ranger Jason Briggs nie umie sobie ułożyć życia bez wojska. Gdy dostaje szansę powrotu do służby przyjmuje ją z entuzjazmem i bez zastanowienia. Szansa nazywa się Lulu i jest owczarkiem belgijskim o bogatej historii służby wojskowej. Briggs będzie mógł wrócić w kamasze pod warunkiem, że zawie­zie Lulu na pogrzeb jej zmarłego pana. Kilkudniowa podróż kalifornijskim wy­brzeżem wydaje się być nie tyle zadaniem, co beztroskim urlopem. I byłaby taka, gdyby nie charakterek Lulu. Delikatnie mówiąc owczarek nie przepada za ludzkim towarzystwem, a wygląda na to, że Briggsa nie toleruje bardziej niż in­nych. Wykazuje się wobec niego nie tylko ostentacyjnym lekceważeniem, ale otwartą agresją w myśl zasady „mam zęby i nie zawaham się ich użyć”. Wyżarta tapicerka ukochanego auta, wyczerpujące wielogodzinne gonitwy, świecenie oczami za psie wybryki w luksusowym hotelu, to tylko niektóre straty jakie na tym niełatwym froncie poniesie Ranger Briggs. Wkrótce jednak okaże się, że Lulu choć charakterna i krnąbrna do bólu, to serce ma dobre. Rzecz w tym, że trzeba umieć do niej dotrzeć. Czy Briggsowi uda się ta sztuka i czy będzie to początek pięknej przyjaźni? Pożyjemy, zobaczymy.

Pies - zwiastun