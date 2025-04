Dlaczego Batman 2 jest ciągle opóźniany? Może chodzić o poważną chorobę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

Reklama

Fani DC drapią się po głowie i zastanawiają, co dokładnie dzieje się za kulisami kontynuacji Batmana z Robertem Pattinsonem. Od miesięcy mówi się o rozpoczęciu prac, które nieustannie jest przekładane na dalsze terminy. Druga część ma się na ten moment pojawić w kinach dopiero w 2027 roku, a według plotek produkcja rozpocznie się na początku 2026 roku. To by oznaczało, że obie części będzie dzielić pięć lat, co jest sporą ilością czasu.

Chadwick Boseman przestraszył producentów Disneya swoim akcentem. "Wyluzujcie. On pracuje"

Wielu fanów niecierpliwi się do tego stopnia, że przypuszcza internetowe ataki na reżysera i osoby powiązane z filmem. Warto jednak zauważyć, że od jakiegoś czasu osoby związane z branżą, w tym różni i wiarygodni scooperzy, starali się deeskalować napięcie i sugerowali, że w grę wchodzą też sprawy rodzinne i osobiste, przez które Matt Reeves nie jest w stanie dokończyć scenariusza i przyspieszyć z produkcją. Nowe światło na sprawę rzuca Grace Randolph. Nie jest to najwiarygodniejsza insiderka, bowiem jej przecieki były wielokrotnie dementowane, np. przez Jamesa Gunna albo po prostu się nie sprawdzały. Możliwe jednak, że tym razem faktycznie dodała nowe i istotne informacje w sprawie sytuacji Matta Reevesa, ponieważ rozwijają one wcześniejsze doniesienia. Sam Reeves w tym roku przyznał, że wiele się wydarzyło w jego życiu w ostatnim czasie.

Randolph w swoim ostatnim wideo powiedziała:

Gdybyście wiedzieli, co się dzieje z Mattem Reevesem, to dalibyście mu spokój. To nie sytuacja Chadwicka Bosemana, ale jest bliska temu. Powinniście zostawić go w spokoju.

Chadwick Boseman to aktor znany szerszej publiczności z roli T'Challi w filmie o Czarnej Panterze z 2018 roku. Aktor zmarł w 2020 roku na raka jelita grubego. Słowa insiderki sugerują, że w życiu osobistym reżysera Batmana także mogła pojawić się groźna, śmiertelna choroba, ale dotknęła niekoniecznie jego, a kogoś z kręgu jego bliskich. Należy jednak pamiętać, że nie jest to oficjalna informacja i można ją interpretować wielorako.

DCU – wszystkie filmy