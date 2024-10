Pingwin - na planie nie było prawdziwych broni. Cristin Milioti opowiada o Sofii Falcone

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

Wczoraj zadebiutował kolejny, drugi już odcinek serialu Pingwin. Był on znacznie spokojniejszy od pierwszego, ale nie zabrakło w nim akcji i strzelanin. Mowa o tej na początku odcinka, kiedy to transport Kropli rodziny Falcone zostaje zaatakowany przez rodzinę Maronich. We wszystkim uczestniczył główny bohater, który wdał się w strzelaninę.

W Hollywood przez wiele lat podnoszono kwestię bezpieczeństwa jeśli chodzi o obsługę broni na planie. W przeszłości było wiele przypadków, gdy pomyłki prowadziły do tragedii. Z tego powodu przy Pingwinie zastosowano inny sposób. Johnny Han, ekspert od efektów specjalnych do produkcji Max, opowiedział że w przypadku tego serialu stworzono specjalne bronie, które przypominały prawdziwe, ale były w pełni bezpieczne. Nie było żadnych wystrzałów, ale biło od nich światło, które przypominało wystrzał z normalnej broni. Pomagało to aktorom w wyobrażeniu sobie sytuacji, a także ułatwiało sprawę ekspertom od efektów specjalnych.

Uznaliśmy, że to bardzo wyjątkowe podejście do tworzenia strzelanin, ponieważ ze względów bezpieczeństwa pozwala nam to, aby nie używać prawdziwej broni na planie. - powiedział Johnny Han.

Cristin Milioti o roli Sofii Falcone

O serialu i swojej roli Sofii Falcone opowiedziała też Cristin Milioti, która wciela się w znaną z komiksów postać. Mówiła o tym w wywiadzie dla The Hollywood Reporter.

Jaka była pierwsza reakcja na dostanie tej roli?

Oszalałam z ekscytacji. Marzyłam o zagraniu kogoś takiego od dawna. Jestem też wielką fanką Batmana i marzyłam o zagraniu jego złoczyńcy od dzieciństwa. W młodości udawałam złoczyńców Batmana na swoim podwórku.

Czy otrzymała propozycje innych ról superbohaterskich?

Było ich kilka. Kocham filmy komiksowe, więc brałam udział w paru rozmowach. Czasem dotarłam do finałowych rozmów, ale wtedy mi odmawiano. Myślałam sobie: "Okej, może to nie jest dla mnie." A potem z tą postacią czułam, że to przeznaczenie. "Naprawdę rozumiem tę postać." Rozumiem też dlaczego nie dostałam innych ról. [...] Przy Sofii czułam od razu, że ją rozumiem i zaczęłam mieć obsesję na jej punkcie. To, co jest fajne w starzeniu się, to że rozumiesz, że są role, które same muszą cię znaleźć. Jestem wdzięczna, że nie dostałam tamtych ról, ponieważ wtedy może nie grałabym Sofii.

Jak podeszła do budowania postaci?

Pracowałam z trenerem odnośnie sposobu poruszania się. To pomogło w znalezieniu małych detali tu i tam. Mam też swoją playlistę - to coś, o czym mówią wszyscy aktorzy.

Czy wzorowała się na innych aktorach, którzy w przeszłości wcielali się w Falcone'ów?

Oglądałam Johna Turturro, ponieważ chciałam brzmieć jak on. Na początku chodziło o znalezienie akcentu, ale potem jak on by brzmiał po dziesięciu latach z dala od domu. Jak to wpływa na osobę i ją kształtuje. Później nie oglądałam już nikogo.

Pingwin

Pingwin - opis fabuły

W serialu Pingwin mamy zobaczyć, jak główny bohater walczy o władzę w przestępczym półświatku Gotham po tym, jak poprzedni król został obalony w Batmanie. Istotnym wątkiem będzie jego skomplikowana relacja z matką.

W obsadzie są również Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio ( Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) i Theo Rossi (Dr. Julian Rush).