Pingwin - jak doszło do powstania serialu? Twórcy mają więcej pomysłów na spin-offy Batmana

Pingwin to nowy serial na platformie Max, który - jak niedawno informowaliśmy - podbił streaming i osiągnął znakomite wyniki, przewyższające nawet tak kultowe produkcje, jak Sukcesja. Produkcja kierowana przez showrunnerkę Lauren LeFranc jest spin-offem kinowego filmu o Batmanie z 2022 roku.

Jak doszło do powstania serialu? Opowiedział o tym Dylan Clark, producent wykonawczy produkcji:

Kiedy Batman założył kostium po raz pierwszy, wywołał on lawinę. To wtedy Riddler zdecydował się być Riddlerem, a Pingwin zaczął myśleć o tym, kim jest i kim chciałby być, również z powodu Batmana. Selina Kyle w naszym filmie to tylko Selina Kyle, chociaż wiemy, że w przyszłości będzie Kobietą Kot. [...] Streaming to oczywisty kierunek dla wielu postaci, nawet tych większych.

[...] Matt Reeves powiedział: "Hej, mam super pomysł na Colina w drugim filmie". A Casey Bloys, CEO HBO, odpowiedział na to: "Chcę to." Nie możesz sobie pozwolić, żeby te postaci istniały tylko i wyłącznie w przestrzeni kinowej. To było naturalne przejście i uważam, że mamy jeszcze wiele świetnych pomysłów na lepsze poznanie w ten sposób postaci z kina.