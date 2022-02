Piraci: Ostatni królewski skarb - grupa piratów i ukryty skarb? Zapowiada się ciekawie. Zobacz zwiastun filmu!

fot. mydramalist.com

Piraci: Ostatni królewski skarb (The Pirates: The Last Royal Treasure) to kontynuacja Piratów z 2014 roku i południowokoreański film przygodowy, który już niedługo będziemy mogli zobaczyć na Netfliksie. Reżyserem produkcji jest Kim Jeong-hoon.

Historia śledzi losy zwabionej obietnicą fortuny i bogactwa grupy piratów. Bohaterowie wyruszają w podróż w nadziei na odnalezienie ukrytego skarbu. Jednak żywioły obracają się przeciwko nim, a granice między folklorem a rzeczywistością szybko się zacierają. Wtedy wszyscy przekonują się, że lepiej nie podejmować się niektórych zadań.

Piraci: Ostatni królewski skarb - zwiastun

W obsadzie znajdują się Kang Ha-Neul, Kim Sung-Oh, Han Hyo-Joo, Lee Kwang-Soo, Chae Soo-Bin, Sehun i Park Ji-Hwan oraz Kwon Sang-Wo.

Piraci: Ostatni królewski skarb - zdjęcia i plakaty

Piraci: Ostatni królewski skarb - data premiery

Premiera filmu Piraci: Ostatni królewski skarb odbędzie się w środę, czyli 2 marca 2022 roku na platformie Netfliksa.

