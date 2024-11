Pokemon TCG Pocket to gigantyczny hit. Gra może zarabiać aż trzy razy więcej niż Pokemon Go

fot. The Pokemon Company

Pokemon TCG Pocket to kolejna próba przeniesienia znanej karcianki na wirtualny grunt, tym razem na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS. Gracze zdobywają i kupują booster packi, dzięki którym powiększają swoją kolekcję wirtualnych kart, a także mogą korzystać z nich w pojedynkach. Choć taki pomysł na zabawę brzmi prosto, to wygląda na to, że okazał się on strzałem w dziesiątkę.

Jak donosi serwis Mobilegamer.biz, powołując się na dane firmy analitycznej AppMagic, zajmującej się badaniem rynku urządzeń mobilnych, Pokemon TCG Pocket w premierowy weekend miało zarabiać około 3 miliony dolarów dziennie. W ciągu pierwszych czterech dni zarobki miały wynieść około 12,1 milionów dolarów. Tym samym stawiałoby to ten tytuł znacznie wyżej niż Pokemon Go - szacuje się, że ten tytuł obecnie zarabia około miliona dolarów każdego dnia.

AppMagic dodaje też, że choć gracze z Japonii stanowią zaledwie około 4% wszystkich osób, które pobrały grę, to właśnie one najchętniej sięgają po mikrotransakcje. Japończycy mają odpowiadać za około 45% wszystkich zarobków.