Pogromcy duchów. Imperium lodu - nowe plakaty. Jaka będzie kategoria wiekowa?

fot. materiały prasowe

Reklama

Nowi Pogromcy duchów zbliżają się coraz szybciej, stąd promocja filmu intensyfikuje. W sieci pojawiły się informacje dotyczące kategorii wiekowej nadchodzącej produkcji. Patrząc na oznaczenia poprzednich filmów z serii, te informacje nie powinny być zaskoczeniem.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - kategoria wiekowa

Według serwisu MPA Film Ratings, film otrzyma kategorię wiekową PG-13 ze względu na "nadprzyrodzoną akcję z elementami przemocy, język oraz sugestywne odniesienia". Dla porównania, Pogromcy duchów. Dziedzictwo oraz inne produkcje tej franczyzy otrzymały podobne oznaczenie.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - nowe plakaty

W internecie pojawiły się także nowe grafiki promujące film. Oprócz głównych bohaterów, na plakatach można zobaczyć między innymi Slimera.

Pogromcy duchów. Imperium lodu

Zobacz także:

Pogromcy duchów. Imperium lodu - fabuła, premiera

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Za kamerą stanął Gil Kenan, twórca filmów Straszny dom i Poltergeist. Do obsady należą Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson oraz Annie Potts.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - premiera w polskich kinach już 5 kwietnia 2024 roku.