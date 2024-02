Pogromcy duchów. Imperium lodu - nowe zdjęcia. Paul Rudd obawiał się, że zniszczy ECTO-1

fot. Total Film

Promocja nowej części Pogromców duchów wciąż nabiera tempa. Zanim jednak zobaczymy powrót rodziny Spenglerów do Nowego Jorku, magazyn Total Film przeprowadził wywiad z Paulem Ruddem, który opowiedział o swoich wrażeniach z szybkiej przejażdżki ikonicznym Cadillacem, znanym jako model ECTO-1. Pojawiły się również nowe zdjęcia z nadchodzącego filmu.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - zdjęcia

Pogromcy duchów. Imperium lodu - Paul Rudd o scenie z ECTO-1

Nie tylko aktorzy powracają do franczyzy, ale także dobrze znany widzom samochód. Total Film ujawnia, że ECTO-1 odgrywa ważną rolę w ekscytującym pościgu ulicami miasta. Paul Rudd przyznaje, że kręcenie tej sceny sprawiło mu ogrom frajdy, ale także niepokoju. Aktor obawiał się, że niechcący uszkodzi samochód.

- Bycie w kombinezonie Pogromców duchów i prowadzenie ECTO-1 dało mi prawdziwego kopa. Wiesz, nie ma zbyt wiele takich pojazdów w okolicy. Nie zbudowali go od nowa na potrzeby tego filmu. To wydawało się szaleństwem, gdy pomyślałem, że "to jest ECTO z oryginalnego filmu i ja mogę nim jeździć". Ale zaraz potem mówisz sobie: "nie zniszcz go". Czujesz jego ciężar, dosłownie i w przenośni, więc jest to ekscytujące oraz interesujące.

Nie tylko Rudd był pod ogromnym wrażeniem. Carrie Coon była równie podekscytowana, ale dostrzegła również minusy jazdy tym autem.

- Nieraz utknęliśmy w ECTO-1, gdy coś odpadało lub pękało. Są w nim ostre krawędzie. Wszyscy mamy przez niego siniaki. To niewygodne. Wiesz, to jak prowadzenie starego samochodu - ale jest też bardzo surrealistyczne. Szczerze mówiąc, dalej nie mogę uwierzyć w to, że siedziałam w ECTO-1. Dopóki nie zobaczę ukończonego filmu na własne oczy, wciąż będę czuła się jak w śnie z lat 80.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - fabuła, obsada, premiera

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Za kamerą stanął Gil Kenan, twórca filmów Straszny dom i Poltergeist. Oprócz Rudda i Coon, do obsady należą Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson oraz Annie Potts.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - film zadebiutuje w polskich kinach 5 kwietnia 2024 roku.