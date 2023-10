Pokolenie V - głównym złoczyńcą jest... Billy Butcher? Ta teoria rozgrzała sieć do czerwoności

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

5. i 6. odcinek serialu Pokolenie V rzuciły zupełnie nowe światło na to, co naprawdę dzieje się w Uniwersytecie Godolkina. Dowiadujemy się z nich, że dziekan Shetty i doktor Cardosa stworzyli w ukrytej przed światem placówce Las supewirusa, który jest nie tylko zdolny do opanowania nadnaturalnych mocy supków, ale i potrafi doprowadzić do ich śmierci. Co więcej, wiele wskazuje na to, że firma Vought wykorzysta wynalazek jako nową broń w walce z wymykającymi się spod kontroli i prowadzonymi przez siebie postaciami.

Nawiązując do obu ostatnich odsłon serii serwis Screen Rant opublikował teraz teorię, według której prawdziwym, głównym złoczyńcą ekranowej historii jest nie kto inny jak znany z The Boys Billy Butcher, który miałby rzekomo stać za działaniami Shetty i czekać na owoce podejmowanej przez nią w Lesie pracy.

W komiksowym świecie Chłopaków Butcher użył już broni biologicznej na masową skalę, zabijając 150 supków za jednym zamachem i będąc później wyraźnie zadowolonym z przeprowadzonej masakry. Stosowanie "zabronionego wspomagania" w jakiejkolwiek formie nie jest mu obce także w samym serialu; przypomnijmy, że w 3. sezonie zaaplikował sobie Mieszankę V, wchodząc w posiadanie nadludzkich mocy.

Wiemy, że Butcherowi kończy się czas - obecność mieszanki w jego organizmie skróciła mu życie, więc ma on stosunkowo mało czasu na to, aby raz na zawsze zgładzić Homelandera i inne ważne dla Vought postacie. Jakby tego było mało, pod coraz większym wpływem Homelandera jest także przybrany syn Billy'ego, Ryan, którego relacja z biologicznym ojcem powoduje w chłopaku coraz większą radykalizację poglądów.

Zauważmy również, że z 6. odcinka wynika, iż dziekan Shetty w kwestii superwirusa działa na własną rękę. Choć Vought zdaje sobie sprawę z istnienia Lasu i najprawdopodobniej chciało stworzyć nową broń do zwiększenia kontroli nad mocami supków, to właśnie Shetty naciska na sprawdzenie, czy wirus potrafi doprowadzić do śmierci osób z nadnaturalnymi zdolnościami - nie pozwala także na to, by wyniki badań trafiły do Vought.

Screen Rant spekuluje więc, że Shetty może w tajemnicy pracować dla Butchera, a Pokolenie V miałoby być po prostu szerszym wprowadzeniem do 4. sezonu The Boys. Warto zauważyć, że o fabularnym pomoście między obiema produkcjami mówiono już wcześniej, jeszcze zanim podjęto decyzję o stworzeniu drugiej odsłony pierwszego z seriali.

