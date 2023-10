Pokolenie V - producent o pojawieniu się Soldier Boya w serialu. Co zainspirowało cameo?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Prime Video

W 6. odcinku serialu Pokolenie V gościnny występ zaliczył Jensen Ackles, który powtórzył rolę Soldier Boya z The Boys. Co ciekawe aktor podczas spotkania z fanami Nie z tego świata w kwietniu przypadkowo wyjawił, że nagrał scenę do spin-offu, nie zdając sobie sprawy, że to duży spoiler.

W rozmowie z Entertainment Weekly Eric Kripke, showrunner The Boys i producent wykonawczy Pokolenia V, wziął winę na siebie, broniąc aktora. Poza tym dostrzegł też wiele korzyści, jakie przyniosło wcześniejsze wyjawienie tego cameo.

Nikt nie wyjaśnił mu na planie, że to wielka tajemnica. Napisałem do niego SMS-a i poczuł się źle, ale to nie jego wina. Sama świadomość, że Jensen pojawi się na trzy cholerne minuty, wystarczyła, aby pewna liczba widzów obejrzała serial. Hej, stary, w ostatecznym rozrachunku wszystko, co posadzi tyłki na fotelach, jest dla mnie fajne.

fot. Prime Video

W odcinku Soldier Boy to wymyślony przyjaciel, o którym fantazjuje Cate. Bohaterka wciągnęła Marie, Jordan, Andre i Dusty'ego do swojego umysłu, gdzie mogli obserwować jej oraz własne wspomnienia. Kripke wyjaśnił, dlaczego pojawienie się Soldier Boya było tak ważne w serialu.

To naprawdę pokazuje, jaka krzywda stała się Cate, bo to przecież dupek. Dlatego, że Jensen jest czarujący, a ludzie go kochają, to ta postać przypomina dinozaura i w tej scenie staje się dupkiem. To świadczy o niskim poczuciu własnej wartości Cate. To interesujący wybór na czyjś symbol seksu, który w zasadzie znęca się werbalnie.

Ta scena to też nawiązanie do 3. sezonu The Boys, w którym Soldier Boy dołączył do Hughiego i Butchera w celu wyśledzenia telepaty Mindstorma (Ryan Blakely), który uwięził ich wszystkich w swoich umysłach. Showrunner Michele Fazekas wyjaśnił, że przyjrzeli się tej scenie, aby określić, jakie zasady obowiązują w tego rodzaju umysłowych gierkach. Dodał, że podstawą dla niej stał się film Incepcja w reżyserii Christophera Nolana.

Jak to się dzieje? Czy [Cate] jest w ich głowie? Czy oni są w jej głowie? Chcieliśmy odróżnić to od [Mindstorma]. To nie jest dokładnie ta sama moc, ale jest to zdolność parapsychiczna. Podobało nam się w tym to, że nasi bohaterowie mogli doświadczyć z Cate jej wspomnień, zamiast robić retrospekcje lub opowiadać historię.

Pokolenie V - zdjęcia

Pokolenie V - Soldier Boy

Pokolenie V - premiera 7. odcinka 27 października na Prime Video.