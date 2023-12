Potrójna granica - powstanie sequel? Charlie Hunnam połączył sily z Netfliksem

fot. Netflix

Reklama

Potrójna granica zainteresowała wielu subskrybentów Netfliksa, ale nie osiągnęła tak spektakularnego sukcesu, jak Tyler Rake: Ocalenie. Charlie Hunnam ma jednak dobre wieści dla zaintrygowanych widzów. Aktor pracuje z platformą streamingową nad kontynuacją filmu.

Będzie Potrójna granica 2?

Hunnam potwierdził te informacje w wywiadzie dla The Mary Sue.

- Nie jest to gwarantowane, ale niedawno zostałem producentem potencjalnego sequela Potrójnej granicy dla Netfliksa. Więc pracujemy nad tym. Jest to na bardzo wczesnym etapie rozwoju, ale wierzę, że mam jeszcze sporo do powiedzenia na temat personelu wojskowego. Jestem pełen nadziei.

Pozostaje mieć nadzieję, że projekt faktycznie przejdzie do realizacji.

Potrójna granica - fabuła, obsada

Potrójna granica rozgrywa się w samym środku świata przestępczości zorganizowanej, która istnieje w strefie przygranicznej pomiędzy Paragwajem, Argentyną i Brazylią. Opowiada bowiem o oddziale żołnierzy, który przelewał krew dla kraju i nic z tego nie miał. Gdy przeszli na wojskową emeryturę, zdecydowali się okraść jeden z najbrutalniejszych karteli narkotykowych na świecie.

Oprócz Hunnama, w obsadzie filmu znaleźli się Ben Affleck, Oscar Isaac, Garrett Hedlund oraz Pedro Pascal. W produkcję był zaangażowany reżyser J.C. Chandor.

Film jest dostępny na platformie Netflix.