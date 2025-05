Al Pacino i Dan Stevens przeprowadzają egzorcyzmy. Pełny zwiastun horroru Rytuał

fot. Cinemachineshop // Andrew Stevens Entertainment // Redbird Entertainment

Rytuał to horror oparty na wstrząsających wydarzeniach, których doświadczyła Amerykanka Emmy Schmidt (znana pod pseudonimem Anna Ecklund). Jej przypadek pozostaje najdokładniej udokumentowanym egzorcyzmem w amerykańskiej historii. Reżyserem jest David Midell (Śmierć Kennetha Chamberlaina), który napisał scenariusz wraz z Enrico Natale.

Opowieść skupia się na ojcu Theophilusie Riesingerze (Al Pacino) i ojcu Josephie Steigerze (Dan Stevens). Ich celem jest pomóc młodej kobiecie (Abigail Cowen), która wydaje się być opętana przez demony.

W sieci pojawił się pełny zwiastun horroru Rytuał, który znajduje się na początku poniższej galerii.

The Ritual - zwiastun, zdjęcia, plakat

Rytuał - fabuła, obsada, premiera

Pewnego dnia do sprawującego posługę w stanie Iowa księdza Josepha napływa pilna prośba. Chodzi o 46-letnią Emmę Schmidt, która doświadcza przerażających omdleń, wstrętu do świętych przedmiotów i innych niepokojących objawów. Jej leczenie psychiatryczne nie przyniosło rezultatu, więc ostatnią deską ratunku wydaje się być odprawienie egzorcyzmów. Odosobniony klasztor w parafii księdza Josepha zostaje wybrany na miejsce przeprowadzenia rytuału. Do wykonania tego zadania zostaje wyznaczony Theophilus – tajemniczy zakonnik, którego wcześniejsze doświadczenia z egzorcyzmami uznano za kontrowersyjne. Nadchodzi czas, aby zmierzyć się z siłami zła, które mogą doprowadzić wszystkich biorących w tym udział na skraj szaleństwa. [opis Kino Świat]

W obsadzie oprócz Pacino, Stevensa i Cowen znajdują się Ashley Greene, Patricia Heaton i Ritchie Montgomery.

Rytuał - premiera w kinach 13 czerwca.