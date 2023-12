Netflix planuje kolejne uniwersum? Tyler Rake, Peaky Blinders i Wednesday z serialami

fot. Netflix

Jak czytamy w raporcie portalu, Netflix na wstępie planuje rozbudować uniwersum znane z serii filmów akcji Tyler Rake z Chrisem Hemsworthem w roli głównej. Na tę chwilę trwają prace nad jednym serialem, ale szczegóły nie są znane, a serwis nie ogłosił oficjalnie projektu. Jednakże Tyler Rake 2 pokazał, że można zrobić różne spin-offy. Kandydatem wielu jest postać Idrisa Elby.

Wednesday - nowe seriale

Według źródeł dziennikarza Netflix planuje stworzyć uniwersum Rodziny Addamsów wokół hitu Wednesday. Trwają prace nad wieloma serialowymi spin-offami na czele z historią wujka Festera (Fred Armisen). Na razie nie wiadomo, który projekt będzie zrealizowany jako pierwszy, bo wszystkie są na etapie rozwoju scenariusza.

Peaky Blinders - spin-offy

Natomiast hit Peaky Blinders, który już doczekał się końca emisji, ma dostać dwa serialowe spin-offy od Netflixa. Jeden ma skupiać się na Polly, którą grała nie żyjąca już Helen McCrory. Wiele wskazuje na to, że będzie to prequel. Drugi natomiast miałby być osadzony w Bostonie w połowie XX wieku, więc dekady po wydarzeniach z oryginału. Nie wiadomo jednak, jak miałby ten serial być związany z Peaky Blinders.

Na ten moment jest to plotka, więc traktujcie z dystansem. To, że są plany na różne spin-offy, nie oznacza, że zostaną one zrealizowane. Netflix musi ogłosić zielone światło dla danego projektu by można było przejść do kolejnego etapu tworzenia.