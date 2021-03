Później: premiera nowej powieści Stephena Kinga za kilka dni

Albatros

Stephen King za kilka dni powróci z nową powieścią. Later, bo taki nosi ona tytuł, to kolejny horror w jego dorobku. W powieści odnajdziemy te wszystkie elementy, za które miliony czytelników na całym świecie cenią twórczość amerykańskiego pisarza.

Polska premiera powieści Później będzie miała miejsce w najbliższą środę, 10 marca. Polskim wydawcą powieści Kinga jest Albatros. Książka ukaże się zarówno w miękkiej, jak i twardej oprawie.

Oto okładka i opis Później:

Źródło: Albatros

Tylko umarli nie mają sekretów.

Jamie od najmłodszych lat widuje zmarłych. I nie przypomina to tego, co znamy ze słynnego filmu z Bruce’em Willisem. Jamie może zobaczyć to, czego nikt inny nie widzi, i poznać sekrety, których nikt inny nie zna. Ale cena, jaką musi płacić za swoje nadnaturalne zdolności, jest bardzo wysoka. O czym doskonale wie matka Jamiego, która namawiała go, aby nikomu nie mówił, co potrafi. Taki dar nie może długo jednak pozostać niezauważony. I Jamie wkrótce będzie musiał pomagać nowojorskiej policji w śledztwie w sprawie, w której pewien morderca groził uderzeniem zza grobu.

Czasami dorastać znaczy stanąć twarzą w twarz z prześladującymi cię demonami.

"Później", najnowsza powieść Stephena Kinga, to horror w najlepszym wydaniu – przerażający i poruszający. To także historia o straconej niewinności i konieczności wyborów między dobrem a złem. Uważny czytelnik znajdzie w niej echa jednej z najsławniejszych powieści Kinga – TO – i odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, aby stawić czoło złu we wszystkich jego postaciach.