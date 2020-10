Programy rozrywkowe i muzyczne w TVP VOD. Co oglądać?

TVP VOD

TVP VOD pozwala na regularne oglądanie popularnych programów rozrywkowych z talent show na czele, ale także daje możliwość bezpłatnego pakietu koncertów i festiwalu - w tym jeden z największych festiwali muzycznych na świecie - Glastonbury.

Festiwal organizowany jest od 1970 roku w pobliżu angielskiej wsi Pilton. Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts gromadzi wykonawców będących na szczycie popularności. Widzowie mogą oglądać występy między innymi: Adele, Stormzy`ego, Billie Eilish, Katy Perry, Eda Sheerana, The Cure, Radiohead, Coldplay.

Billie Eilish

W ofercie jest jednak także coś dla miłośników muzyki alternatywnej. Szczególnie warto obejrzeć koncert podążającej za najświeższymi trendami ikony polskiej muzyki klubowej - Reni Jusis, promującej w TVP VOD najnowszą płytę „Ćma”. W ofercie znajdziemy także koncerty Sorry Boys, Bastard Disco, Bisz/Radex, Epi Centrum, The Dumplings, Błażeja Króla, Javvy, zespołu Noże, niXes.

Zobacz także:

TVP VOD oferuje także teleturnieje i wciąż popularne programy typu talent show. Wśród nich między innymi: Jaka to melodia, realizowany od 2011 roku The Voice of Poland oraz Ameryka da się lubić. Ten ostatni program widzowie mogą oglądać od września. Jest to program traktujący o Nowym Świecie, do którego zapraszani są znani goście.