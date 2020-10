The Last Vermeer - zwiastun filmu. Guy Pearce w roli fałszerza obrazów

fot. screen ze zwiastuna

W sieci pojawił się już zwiastun The Last Vermeer, filmu w reżyserii Dana Friedkina. Produkcja, do której scenariusz napisali James McGee, Mark Fergus oraz Hawk Otsby, została oparta na prawdziwej historii Hana van Meegerena i na książce The Man Who Made Vermeers autorstwa Jonathana Lopeza.

Bohaterem filmu jest Han van Meegeren (w tej roli Guy Pearce), niezawodny fałszerz obrazów. Podczas II wojny światowej artysta sprzedaje swoje dzieła nazistom. Po wojnie członek ruchu oporu Joseph Piller (bohatera portretuje Claes Bang) identyfikuje skradzione dzieła sztuki, a wszelkie dowody wskazują na to, że Han van Meegeren kolaborował z nazistami. Za tę zbrodnię groziła kara śmierci...

W obsadzie znaleźli się również Vicky Krieps, Roland Møller, August Diehl, Adrian Scarborough, Olivia Grant, Andrew Havill oraz Karl Johnson.

Producentami filmu są Ryan Friedkin, Danny Friedkin i Bradley Thomas. Ridley Scott, Peter Heslop oraz Gino Falsetto pełnili rolę producentów wykonawczych.

Film The Last Vermeer prezentowany był na Festiwalu Filmowym w Telluride. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun produkcji.

The Last Vermeer - zwiastun

Kinowa premiera filmu The Last Vermeer została w Stanach Zjednoczonych przewidziana na 20 listopada 2020.