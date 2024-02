Przysięga Ireny - polsko-kanadyjski dramat wojenny w kwietniu w kinach. Zobacz zdjęcia

fot. Marcin Makowski

Przysięga Ireny to nowy polsko-kanadyjski dramat wojenny w reżyserii Louise Archambault, która opiera się na scenariuszu Dana Gordona. W obsadzie zobaczymy zagranicznych oraz polskich aktorów. Z tych pierwszych mamy w głównych rolach Sophie Nelisse z Yellowjackets oraz Dougraya Scotta z Mission: Impossible 2. Z osób z polskiego kina na ekranie zobaczymy takie osoby jak Andrzej Seweryn, Maciej Nawrocki, Eliza Rycembel, Agata Turkot, Filip Kosior, Irena Melcer, Krzysztof Szczepaniak, Mateusz Mosiewicz, Eryk Kuhn Jr, Rafał Maćkowiak i Zuza Puławska.

Przysięga Ireny - zdjęcia

Przysięga Ireny

Przysięga Ireny - opis fabuły

Trwa II wojna światowa. 19-letnia Irena (Sophie Nelisse) w wojennej zawierusze traci kontakt z rodziną. Bita i torturowana zostaje siłą wcielona do pracy najpierw na rzecz Armii Czerwonej, później skierowana do przymusowej pracy w niemieckiej fabryce amunicji. Jej sytuacja zmienia się, gdy zwraca na nią uwagę Rugemer – major SS (Dougray Scott). Zafascynowany dziewczyną mężczyzna proponuje jej pracę gosposi w swojej posiadłości. Gdy Irena dowiaduje się, że Niemcy zamierzają zlikwidować getto, wykorzystuje zaufanie pracodawcy i ratuje Żydów, ukrywając ich w jego domu. Konspiracja nie trwa jednak długo. Rugemer odkrywa tajemnicę Ireny i stawia jej trudne do zaakceptowania ultimatum.

Przysięga Ireny - premiera w polskich kinach odbędzie się 19 kwietnia. Tego samego dnia film trafi do amerykańskich kin.