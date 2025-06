Polski hit kinowy z 2025 roku ma dostać kontynuację. Mało kto się jej spodziewał

fot. Dream Lake // Monolith Films

Polski Instytut Sztuki Filmowej opublikował listę wniosków złożonych w sesji 2/2025 do Programu Operacyjnego Produkcja filmowa. Z niej dowiadujemy się, że planowana jest realizacja filmu Dalej jazda 2, czyli kontynuacji komedii obyczajowej, która gościła na ekranach kin na początku 2025 roku. Okazała się frekwencyjnym hitem, przyciągając przed ekrany prawie 500 tysięcy widzów.

Dalej jazda 2 powstanie

Z opublikowanych przez PISF informacji dowiadujemy się, że Mariusz Kuczewski powróci jako reżyser i producent tego filmu. Wygląda na to, że tym razem Kuczewski nie napisał scenariusza, ponieważ z informacji wynika, że scenarzystą został Marcin Baczyński. Znamy go z takich tytułów jak Znachor (2023), Dawid i Elfy oraz całej serii Listy do M.

Na ten moment dodatkowe informacje nie zostały ujawnione. Nie wiemy więc, jaki jest pomysł na dalsze losy bohaterów.

Dalej jazda – o czym jest pierwsza część?

Historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.