Psy 3. W imię zasad - Cezary Pazura za kulisami filmu. Zobacz wideo

Psy 3. W imię zasad to nadchodzący polski film sensacyjny z Bogusławem Lindą i Cezarym Pazurą w rolach głównych. Będzie to trzecia część kultowej serii w reżyserii Władysława Pasikowskiego. W fabule zobaczymy powrót Franka Maurera, który po latach odsiadki wychodzi z więzienia. Mężczyzna wkracza w nową Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. Bo kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku nic nie robił? Maurer będzie musiał podjąć próbę odnalezienia się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać.

W ramach podsycenia ciekawości przed premierą, Cezary Pazura opublikował w sieci specjalny materiał zza kulis produkcji. Zobaczcie wideo:

W obsadzie są również Artur Żmijewski, Edward Linde-Lubaszenko, Marcin Dorociński, Sebastian Fabijanski, Tomasz Schuchardt, Jan Frycz, Arkadiusz Jakubik, Mirosław Baka, Jacek Beler, Wojciech Zieliński, Eryk Lubos, Aleksandra Linda czy Dominika Kluźniak.

Zobacz także:

Psy 3. W imię zasad - premiera zaplanowana jest na 17 stycznia 2020 roku.