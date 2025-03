Najgorsza scena z hitu Chirurdzy? Aktorka i aktor nie chcieli jej odegrać

fot. materiały prasowe

Reklama

Ellen Pompeo w podcaście Call Her Daddy opowiedziała o pracy przy popularnym serialu Chirurdzy. Jak sama określiła podczas rozmowy, jest „księżniczką Disneya” tej franczyzy i promowała ją na całym świecie przez ponad 20 lat. W pewnym momencie poczuła jednak, że musi odejść. Ma też jedno wyjątkowo nieprzyjemne wspomnienie z planu.

Ellen Pompeo o najgorszej scenie z Chirurgów

Choć Ellen Pompeo prywatnie przyjaźni się z T.R. Knightem, to wyjawiła, że ich scena łóżkowa w 2. sezonie Chirurgów była dla obojga nieprzyjemnym doświadczeniem i nie chcieli jej odegrać.

T.R. i ja jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Musieliśmy nagrać scenę łóżkową i oboje płakaliśmy. Była bardzo niekomfortowa i niezręczna. On nie chciał tego zrobić, ja nie chciałam tego zrobić. Kiedy ukończyliśmy ją, było naprawdę źle. A wtedy powiedziano nam, że było za dużo pchnięć. To koszmar nakręcić taką scenę raz, a drugi... Nigdy jej nie obejrzałam. Nie wiem, jak została nakręcona i zmontowana, ale byłam rozpłakana przez cały czas i były to prawdziwe łzy. W tym czasie było wiele rzeczy, których nie chciałam robić.

Ellen Pompeo o wycofaniu się z Chirurgów

Ellen Pompeo wyjaśniła, dlaczego postanowiła wycofać się z Chirurgów. Choć nadal gra postać drugoplanową i jest producentką, to swoją uwagę przeniosła na nowy serial Good American Family.

Nie wiedziałam, co zamierzam zrobić. Wiedziałam tylko, że naprawdę nie mogę już grać w Chirurgach. Doszło to tego, że czułam się jak zwierzę w zoo. Głęboko wierzę w przeznaczenie. Pomyślałam więc, że jeśli jest coś jeszcze, co powinnam zrobić, to mnie znajdzie – ale muszę stąd odejść.