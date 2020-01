Ptaki Nocy - Margot Robbie o usunięciu Jokera. Negatywne reakcje na orientację seksualną postaci

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) to film komiksowy osadzony w świecie Batmana i Supermana. Chociaż Margot Robbie powraca jako Harley Quinn z Legionu samobójców, nie jest to bezpośrednia kontynuacja tamtej fabuły. Twórcy twierdzili, że nie zobaczymy nawiązań fabularnych. Natomiast Margot Robbie dodała też, dlaczego nie chcieli pokazać Jokera.

Aktorka wyjaśnia, że chciała zobaczyć Harley razem z grupą silnych kobiet, ponieważ brakuje filmów akcji z grupą bohaterek w kinie. Nie rozumie, dlaczego nikt tego nie tworzy, zwłaszcza w gatunku komiksowych historii. Dlatego uznała, że albo mogą zrobić film z Harley w centrum albo z Harley i Jokerem, ponieważ jej zdaniem ten pierwszy scenariusz mógł być osiągnięty tylko wówczas, gdy Jokera usuną z równania. Z tego też powodu nie zobaczymy go w ogóle na ekranie, aczkolwiek będzie nawiązanie do tego, jak Harley się z nim rozstała.

Christina Hodson, scenarzystka filmu zdradza, że wszelkie rzeczy związane z nawiązaniami do uniwersum DC czy innych filmów są poza jej kontrolą. Te decyzje należą do DC Entertainment oraz Waltera Hamady, którzy jej zdaniem wiedzą co robią. Dodaje, że współpraca przy tworzeniu takich produkcji wygląda świetnie, bo filmowcy wzajemnie sobie pomagają i czytają scenariusze, więc z tego też powodu wygląda to inaczej niż za czasów Zacka Snydera. Według niej wszystko nadzoruje Walter Hamada.

Ewan McGregor podczas rozmowy został zapytany o relacji swojej postaci Black Maska z Zsaszem. Aktor otwarcie zasugerował w rozmowie z Variety, że jest w tym coś więcej, sugerując, że jest to związek homoseksualny. Nie trzeba było długo czekać na negatywne reakcje na Twitterze, wśród, których pojawiły się nawet tak znane osoby jak Billy Eichner. W komentarzach czytamy, że aktor wykorzystuje tzw. queerbaiting oraz że istnieje ryzyko stworzenia złoczyńcy opartego na stereotypach homoseksualizmu. Takie reakcje wywołała jedynie sugestia aktora, który otwarcie nie potwierdził, że jego postać jest gejem.

Ptaki Nocy - premiera w lutym.