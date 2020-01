Ptaki Nocy nadlatują. Nowy plakat, możecie też kupić specjalne buty

Światowa premiera filmu Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) odbędzie się już 29 stycznia w Londynie - choć jeszcze przez kilka dni po tym wydarzeniu będzie obowiązywać embargo na recenzje, pierwsze opinie internautów powinny trafić do sieci niedługo później. W finałową fazę weszła już kampania promocyjna opartej na komiksach DC produkcji. W jej ramach zaprezentowano teraz nowy plakat IMAX-owy, jak również spot zawierający kilka niepublikowanych do tej pory sekwencji (chodzi tu choćby o krótką rozmowę Czarnej Maski z Harley Quinn). Zobaczcie sami:

Birds that prey together stay together. #BirdsOfPrey, only in theaters February 7. | 🎶: Boss Bitch x @dojacat pic.twitter.com/CiDW3S1SxR

— Birds of Prey (@birdsofpreywb) 23 stycznia 2020