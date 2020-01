Fortnite: gra może otrzymać event związany z filmem Ptaki Nocy

Fortnite w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy i bez wątpienia pomagają w tym regularne aktualizacje i specjalne wydarzenia. W grze co jakiś czas organizowane są eventy związane z ważnymi, popkulturalnymi premierami. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia także przy okazji zbliżającego się kinowego debiutu produkcji Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn).

Taka informacja wynika z wymiany zdań na Twitterze. Pod jednym z wpisów Warner Bros. Pictures poświęconym nadchodzącemu filmowi, pojawił się komentarz z oficjalnego profilu Fortnite o treści "do zobaczenia wkrótce Harley!".

See you soon Harley! 😏

— Fortnite (@FortniteGame) January 24, 2020