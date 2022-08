R.I.P.D. Agenci z zaświatów - nieoczekiwanie powstanie sequel filmu z Ryanem Reynoldsem

fot. materiały prasowe

R.I.P.D. Agenci z zaświatów to oparta na komiksie komedia akcji z 2013 roku. Obraz, łagodnie rzecz ujmując, nie spotkał się z uznaniem krytyków i widzów. Wydawać by się mogło, że plan na sequel produkcji został głęboko zakopany. Nic bardziej mylnego. Na stronie Motion Picture Assocation, organizacji przyznającej oceny filmom, pojawiła się wzmianka o produkcji RIPD 2: Rise Of The Damned. Otrzymała ona ocenę PG-13 za sekwencje przemocy, język, niepokojące obrazy i niektóre prymitywne/seksualne odniesienia.

Pozostaje pytanie, czemu do tej pory nie słyszeliśmy o filmie. Otóż jak podaje strona, produkcja przeznaczona jest prosto na rynek video od Universal Pictures Home Entertainment. Oczywiście w obsadzie nie zobaczymy Ryana Reynoldsa i Jeffa Bridgesa. Natomiast znajdują się w niej Richard Fleeshman, Jake Choi, Kerry Knuppe i Stephanie Levi-John.

R.I.P.D. Agenci z zaświatów - o czym film?

W oryginale Ryan Reynolds i Jeff Bridges wcielili się odpowiednio w policjanta Nicka Walkera i szeryfa Roya Pulsifera. Panowie są stróżami prawa w tytułowym departamencie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że obydwaj... nie żyją. Ich zadaniem w policji zaświatów jest szukanie zmarłych, którzy uciekają przed sądem ukrywając się wśród żywych. Przy okazji Nick chce odnaleźć osobę, która odpowiada za jego śmierć.