Deadpool 3 coraz bliżej. Ryan Reynolds trenuje do roli

Fot. Materiały prasowe

Ryan Reynolds rozpoczął treningi przygotowujące go do powrotu do roli Wade'a Wilsona, znanego też jako Deadpool. Pracuje on z trenerem personalnym Donem Saladino, który podzielił się tą informacją w mediach społecznościowych i wrzucił fotki z aktorem. Potwierdził też, że to przygotowania do Deadpoola 3 poprzez emotki.

Deadpool 3 - przygotowania

Szczegóły filmu nie są jeszcze znane, ale wiemy, że będzie on częścią MCU. Za scenariusz odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, którzy pracowali przy poprzednich częściach. Tworzą go razem z Reynoldsem oraz reżyserem widowiska Shawnem Levym. W jednym z wywiadów sugerowali, że kwestia multiwersum odegra tutaj rolę, bo Deadpool zostanie przeniesiony ze swojego świata równoległego do MCU. Jednak nadal nie wiemy, jak do tego dojdzie.

Potwierdzano wielokrotnie, że Deadpool 3 będzie mieć wysoką kategorię wiekową dla dorosłych, tak jak poprzednie części. W tym aspekcie nic się nie zmieni.

Spekuluje się, że premiera Deadpool 3 odbędzie się w terminie, w którym Marvel Studios ma nieogłoszone projekty. Dziennikarze stawiają 16 lutego 2024 roku. We wrześniu 2022 roku podczas D23 najpewniej poznamy szczegóły.