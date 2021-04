Ranczo - zdjęcia do kontynuacji ruszą już latem? Producent komentuje

Źródło: TVP

Ranczo, uchodzące za jeden z najbardziej lubianych seriali TVP, najprawdopodobniej już wkrótce doczeka się kontynuacji. Producent serii, Maciej Strzembosz, prowadzi bowiem z Telewizją Polską rozmowy dotyczące nowych odsłon losów mieszkańców wsi Wilkowyje. W grę nie wchodzi jednak standardowy, 11. sezon produkcji. Projektami, o których producent dyskutuje z telewizją, są film pełnometrażowy oraz miniserial.

Chociaż projekty są na początkowym etapie, to znany jest już nawet możliwy tytuł filmu - Ranczo. Zemsta wiedźm. Jeśli negocjacje przebiegną pomyślnie i pozwoli na to sytuacja związana z pandemią, to aktorzy mogą wejść na plan już latem 2021.

Wszystko jest jeszcze w fazie roboczych rozmów, więc z oczywistych powodów nie mogę zbyt wiele mówić. Zdradzę tylko, że rozmawiamy o mini-serialu i filmie fabularnym, które byłyby osnute wokół Rancza - zdradził Wirtualnym Mediom Maciej Strzembosz.

Maciej Strzembosz nie chciał rozmawiać na temat tego, jak w związku ze śmiercią Pawła Królikowskiego fabuły podejdą do nieobecności Kusego, wyjawił tylko, że ma już w tej kwestii pewien pomysł.

Przypomnijmy, że w serialu Ranczo oglądać mogliśmy także Ilonę Ostrowską, Cezarego Żaka, Martę Lipińską, Artura Barcisia oraz Piotra Pręgowskiego.