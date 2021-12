Najlepiej oceniane heist movies w historii wg. krytyków. Ocean's Eleven daleko, klasyki na topie

fot. Warner Bros/Miramax

Heist movies to gatunek filmów, które opowiadają o głównym bohaterze oraz jego zespole, którzy planują napad lub przekręt. Produkcje tego typu zwykle prowadzą widza przez kolejne etapy przygotowań do skoku i kończą się obrazem właściwej kradzieży, która przeważnie nie przebiega tak, jak to sobie wyobrazili główni protagoniści. Dobrym tego przykładem jest seria Ocean's o drużynie rabusiów pod wodzą Danny'ego Oceana.

Serwis Rotten Tomatoes, który gromadzi recenzje krytyków stworzył ranking najlepiej ocenianych heist movies w historii. Co ciekawe na liście nie znajdziemy tylko czysto reprezentantów gatunku ale również hybrydy, które łączą heist movies z choćby thrillerem szpiegowskim. Wszystkie produkcje z rankingu zgromadziliśmy w poniższych galeriach. Łącznie było ich aż 88. Obok tytułu prezentujemy procent pozytywnych recenzji.

Najlepiej oceniane heist movies - miejsca 88-61

88. The Bling Ring - 60%

Najlepiej oceniane heist movies - miejsca 60-41

60. Przekręt - 74%

Najlepiej oceniane heist movies - miejsca 40-21

40. Incepcja - 87%

Najlepiej oceniane heist movies - miejsca 20-1

20. Co z oczu, to z serca - 93%

