Red Dead Online już dostępne jako samodzielna produkcja

Rockstar Games

Rockstar Games zbija kokosy na sieciowych modułach do swoich gier. Prawdziwą żyłą złota okazało się być GTA Online do Grand Theft Auto V. Studio ten sam sukces chce powtórzyć z Red Dead Online, czyli sieciowym modułem do Red Dead Redemption 2. W związku z tym wychodzi naprzeciw graczom i oferuje im możliwość zabawy tylko w tym trybie, bez konieczności kupowania kompletnej produkcji.

Red Dead Online jest już dostępny do kupienia na platformach PC, PS4 i XBO w cenie 4 dolarów jako samodzielna produkcja, pozbawiona fabularnego trybu RDR2. Podana cena jest promocyjna i będzie obowiązywała do połowy lutego przyszłego roku. Również w okazjonalnej cenie 35 dolarów dostępna jest wersja RDR 2 Ultimate Edition, która wydaje się bardziej rozsądnym rozwiązaniem niż kupno samego RDR Online.