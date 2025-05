Wiemy, kiedy pojawi się pełny zwiastun Supermana! Nowa zapowiedź na Times Square i więcej Krypto

fot. DC Studios

Fani DC powinni zapisać w kalendarzach datę 14 maja 2025 roku. To właśnie w najbliższą środę w sieci pojawi się pełny zwiastun Supermana, pierwszej aktorskiej produkcji z nowo-powstałego uniwersum DCU prowadzonego przez Jamesa Gunna, który to wyreżyserował ten projekt. On sam zapowiadał przed paroma dniami, że publiczność nie widziała jeszcze pełnego zwiastuna, a wyłącznie zapowiedź oraz fragment z filmu. Wygląda na to, że najlepsze jeszcze przed nami. A skąd o tym wiadomo? Promocja filmu przyspieszyła, a plakat wideo z zapowiedzią pojawił się na nowojorskim Times Square.

Oto nowy billboard zapowiadający pełny zwiastun Supermana:

W sieci pojawiło się też nagranie Superman x Milk Bone będące owocem współpracy pomiędzy dwiema markami. Wideo skupia się na Krypto, wiernym ale niesfornym czworonogu z tymi samymi mocami, które posiada Człowiek ze stali. Widać w nim kilka nowych scen - w tym jedna z Mr. Terrific karmiącym psiaka!

Superman

W ramach przypomnienia przed nowym zwiastunem, przytaczamy ciekawostki na temat pierwszej zapowiedzi, która pobiła rekordy YouTube'a jeśli chodzi o markę Człowieka ze stali.